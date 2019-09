Fluten reißen Autos mit – Ehepaar stirbt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Stadt Ontinyent bei Valencia in Spanien steht unter Wasser. Schwere Unwetter und heftige Niederschläge haben den Fluss Clariano zum Überfluten gebracht. Innerhalb von 24 Stunden fielen 297 Liter Regen pro Quadratmeter. Wie auf Videos zu sehen ist, stehen am Donnerstag ganze Straßen unter Wasser, die Fluten reißen alles mit.

Espeluznante lo que están viviendo en el norte de la provincia de Alicante y sur de la provincia de Valencia.Los registros superan en algunos puntos los 400 l/m2,en Ontinyent están evacuando a personas,se ha desbordado un rio y en Moixent la riada se lleva así los coches????AVAMET pic.twitter.com/U4ECblpH7K— Ibon Perez (@ibonpereztv) September 12, 2019

In Castilla-la-Mancha ist ein Auto von den Wassermassen mitgerissen worden. Ein Ehepaar, das sich darin befand, ist umgekommen.

Wie die spanische Zeitung «El Mundo» berichtet, wurde das Quartier Cantereria inzwischen evakuiert. Die Anwohner wurden in Notunterkünfte in naheliegenden Gemeinden gebracht. Die Feuerwehr musste zwei Menschen retten, die in ihren Häusern von den Wassermassen überrascht worden waren. Eine weitere Person musste von Rettungskräften gerettet werden, als das Dach des Hauses einstürzte.

Wie der spanische Meteorologische Dienst erklärte, handelt es sich um die stärksten Niederschlägen, die seit 1917 registrierten wurden.

