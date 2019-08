14-​​Jähriger fährt Papas Auto zu Schrott

Ein 14-Jähriger Junge ist am Freitagmorgen in der schweizerischen Gemeinde Corpataux-Magnedens mit einem Auto verunfallt. Das Kind, welches mit einem sportlichen Peugeot-Cabrio unterwegs war, verlor an einer Kreuzung die Kontrolle über das Fahrzeug. Es donnerte über die Gegenfahrbahn, überschlug sich mehrfach und kam schließlich nach 120 Metern an einem Hang zum Stillstand.

Der Teenager wurde beim Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der örtlichen Polizei gehört das Fahrzeug dem Vater des Kindes. Der Junge hatte es heimlich entwendet.

Der Unfall ereignete sich nachts, kurz nach 3.30 Uhr. «Eine Drittperson hat uns alarmiert», so Polizeisprecher Bernard Vonlanthen. Die Straße war für rund drei Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

(L'essentiel/cho)