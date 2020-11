«Weihnachtsmann ist immun gegen Coronavirus»

Weihnachten steht kurz vor der Tür und das Coronavirus scheint vor nichts und niemandem halt zu machen. Das dürfte derzeit auch Kinder beunruhigen. Schließlich könnten eine Ansteckung mit dem Coronavirus, die weltweiten Lockdowns und vor allem die Reisebeschränkungen auch für den Weihnachtsmann ein Hindernis sein.

Zwar wird Weihnachten 2020 anders aussehen, aber zumindest in puncto Geschenke kann US-Virologe Anthony Fauci Entwarnung geben: «Der Weihnachtsmann ist von all dem ausgenommen», versicherte Fauci in der Sendung USA Today. Der Mann vom Nordpol darf also trotz Reisebeschränkungen in seinem Schlitten um die Welt flitzen.

Weihnachtsmann wird nicht zum Superspreader

Wie aber soll der Weihnachtsmann die Geschenke in jedes Haus bringen, ohne sich anzustecken? Oder noch schlimmer: Könnte er nicht sogar die Kinder infizieren? Auch diese Sorgen sind unbegründet: «Neben all seinen anderen guten Eigenschaften hat der Weihnachtsmann auch eine angeborene Immunität», sagt der Experte, der die US-Regierung im Umgang mit der Covid-19-Pandemie berät. «Er wird niemanden anstecken.»

Zumindest dieses Problem stellt sich in der Weihnachtszeit also nicht: Der Weihnachtsmann wird nicht zum Superspreader werden.

Auch in Italien werden dem Weihnachtsmann keine unnötigen Steine in den Wegen gelegt: Der der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte diesbezüglich einen Brief von einem besorgten Fünfjährigen erhalten. Seine Antwort: Der Weihnachtsmann bekomme eine Sondergenehmigung, mit der er um die Welt reisen könne. Dabei achte er natürlich auch darauf, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten.

(L'essentiel/kiky)