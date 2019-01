Der vertikale Tunnel zu Julen ist fertig

Gráfico | Los técnicos creen que Julen se encuentra entre las cotas -71 y -73. Estas son las operaciones realizadas en el rescate. Pulse en cualquier punto para avanzar https://t.co/KPHnQwEDQv — EL PAÍS (@el_pais) 22. Januar 2019

Bei der Suche nach dem in einen Brunnenschacht gestürzten zweijährigen Jungen in Spanien ist die Bohrung eines senkrechten Parallel-Tunnels abgeschlossen. Ob der Bub noch lebt, ist unklar. Wie die Zeitung El País und andere spanische Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte im Ort Totalán berichteten, wurde der vertikale Tunnel von 60 Metern Tiefe am späten Montagabend fertiggestellt. Von dessen Grund aus wollen die Helfer einen horizontalen Zugang zu dem Schacht graben, in den der Junge am 13. Januar gestürzt war. Die letzten Meter werden die Helfer mit bloßen Händen graben müssen, um Julen mit den schweren Maschinen nicht zu verletzten. Noch ist unbekannt, ob der Junge überhaupt noch lebt.

Die spanische Zeitung El Mundo hat von einem Mitglied der Familie das letzte Foto von Julen erhalten, das kurz vor seinem Sturz in den Schacht zeigt. Dabei hat er eine Packung Süßigkeiten in der Hand. Es entstand in der Nähe des Lochs, in das Julen kurz darauf gestürzt sein soll.

