US-​​Ärzte warnen vor radioaktiven Stoffen

Eines der zerstörerischen Woolsey-Feuer könnte ein Atomreaktor-Versuchsgelände erreicht und dabei die Luft mit giftigen Stoffen verseucht haben. Die Vereinigung «Ärzte für Soziale Verantwortung» (PSRLA) hat diesbezüglich auf einen Tweet des Journalisten Stu Mundel aufmerksam gemacht. Darauf sind dicke Rauchwolken des Feuers zu sehen. Gemäß PSRLA sind die Flammen nur rund 900 Meter von der Stelle entfernt, an der sich im Jahr 1959 ein Atom-Unfall ereignet hat.

Rocky Peak Bel Canyon fire as it started. We were on our way to the NewBerry Park fire when I took this. @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/jfHxbwvlMT