Auto rammt Gebäude von «De Telegraaf»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Kleinbus ist gegen das Gebäude der niederländischen Boulevardzeitung «De Telegraaf» in Amsterdam gefahren und anschließend in Brand geraten. Personen kamen nicht zu Schaden. Es gehe vermutlich um eine bewusste Aktion, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Fahrer des Fahrzeugs werde gefahndet.

Das Gebäude der größten Tageszeitung der Niederlande liegt am Rande der Stadt in einem Gewerbegebiet. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 4 Uhr früh.

Spekuliert wird über einen Zusammenhang mit einem früheren Anschlag auf die Redaktion einer Wochenzeitung, für den ein krimineller Rockerclub verantwortlich gemacht wird. Die Zeitung sprach von einem «gezielten Anschlag»: «Wir lassen uns nicht einschüchtern», sagte Chefredakteur Paul Jansen im Radio.

(L'essentiel/dpa)