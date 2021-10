Schulbus fährt Seniorin (81) mit Rollator tot

Ein mit etwa 20 Kindern besetzter Schulbus hat im oberbayerischen Siegsdorf (Landkreis Traunstein) eine 81 Jahre alte Frau überfahren. Der Bus erfasste die Seniorin aus dem Ort am Montag an einem Kreisverkehr, als die an einem Rollator gehende Frau die Straße überqueren wollte, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag in Rosenheim mitteilte.

Die Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde noch vor Ort reanimiert, verstarb aber wenig später im Krankenhaus. Der 44 Jahre alte Busfahrer und die Schulkinder blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Eltern holten die Sprösslinge am Unfallort ab, andere gingen zu Fuß nach Hause. Wie die Polizei angibt, sollen die Kinder weiter betreut werden.

(L'essentiel/AFP/DPA)