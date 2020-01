Tierquäler fesseln verletzten Hund und setzen ihn aus

Dieser Fall von Tierquälerei geht derzeit vielen Menschen in Norddeutschland an die Nieren. Nach Angaben der Ostsee-Zeitung wurde in der Stadt Sassnitz auf der Insel Rügen eine ausgesetzte Hündin gefunden, die wie ein Paket verschürt und in eine Einkaufstasche gestopft wurde. Das Tier war völlig hilflos und unfähig sich aus eigener Kraft zu befreien.

Zwei Spaziergänger haben die Hündin schließlich entdeckt, Tierärzten übergeben und ihr so das Leben gerettet. In der Praxis wurde klar, wie schwer verletzt das Tier war: Es musste an Darm und Gebärmutter notoperiert werden. Wäre der Hund nicht entdeckt worden, wäre er wenig später an seinen Verletzungen gestorben.

Weil die Praxis via Facebook auf den Fall aufmerksam gemacht hat, haben sich bereits viele Tierfreunde gemeldet, die der Hündin ein neues Zuhause geben wollen. «Im Moment muss die kleine Maus erstmal wieder auf die Beine kommen, wir werden sie noch nicht vermitteln, wenn es soweit ist, geben wir Bescheid», schreiben die Ärzte, die eine Strafanzeige gegen Unbekannt erstatteten.

(sw/L'essentiel)