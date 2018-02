Ist das die Glyphosat-​​Alternative?

Am Pflanzenschutzmittel Glyphosat scheiden sich die Geister: Einerseits bringt es den Herstellern Geld und erweist Landwirten gute Dienste, andererseits steht es im Verdacht, krebserregend und erbgutschädigend zu sein.

Was ist Glyphosat?



Das Herbizid stoppt das Pflanzenwachstum. Es wird in der Landwirtschaft vor allem vor oder kurz nach der Aussaat eingesetzt, um die Ackerflächen vor Unkraut zu bewahren. Teilweise wird das Pflanzengift aber auch vor der Ernte eingesetzt. Denn durch die chemische Trocknung reifen Früchte schneller, und die Ernte wird einfacher. Glyphosat ist auch ein Riesenthema, weil es mit Gentechnik verbunden ist. Es gibt Pflanzen, sogenannte Roundup-Ready-Kulturen, die mithilfe von Gentechnik so verändert wurden, dass sie gegen die Chemikalie resistent sind.