Dürre tötet Dutzende Elefanten

Normalerweise lassen die Wildhüter in den Nationalparks in Zimbabwe der Natur ihren freien Lauf. Nun aber sehen sie sich gezwungen, einzuschreiten. Immer mehr Wildtiere verenden, weil sie aufgrund der schlimmsten Dürreperiode der letzten Jahre kein Wasser und keine Nahrung zum Überleben finden. Die Ranger füttern den Tieren zu und hoffen so die Bestände der Elefanten, Büffel und Zebras retten zu können.

Die anhaltende Trockenheit könnte auch für die Menschen in Zimbabwe eine Verschlechterung ihrer Lebensumstände bedeuten. Laut UNO haben bereits jetzt mindestens 3,5 Millionen Menschen auf dem Land nicht genügend Lebensmittel zur Verfügung. Die Zahl könnte bis Mitte 2020 auf 5,5 Millionen ansteigen.

(L'essentiel/vwi)