Hier stürzt ein Kunstflieger in den See

An der Grenze zwischen Oberösterreich und Salzburg stürzte am Montagnachmittag gegen 14 Uhr ein Kleinflugzeug in den Wolfgangsee. Wie die Polizei berichtet, war der Unfall im Rahmen einer genehmigten Kunstflugvorführung passiert. Der österreichische Pilot führte gerade diverse Flugmanöver vor.

Ein Augenzeuge hatte den Absturz zufällig gefilmt. Darauf zu sehen: Das Kleinflugzeug rast im Tiefflug auf die Wasseroberfläche zu. Zunächst sieht es so aus, als könnte der Pilot die Maschine noch hochziehen.

44-Jähriger nur leicht verletzt

Kurz danach gerät das Kleinflugzeug allerdings mit der linken Tragfläche ins Wasser. Der Pilot versucht noch das Schlimmste zu verhindern. Wie im Video zu sehen ist, versucht er mehrmals den Flieger hochzuziehen. Vergeblich: Der Kunstflieger stürzt in den See.

Bei der Befragung berichtete der Pilot von einem plötzlichen Leistungsabfall des Motors. Deshalb konnte er das Flugzeug nicht mehr richtig hochziehen.

Der 44-Jährige konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Helfer der Wasserrettung brachten den Piloten zurück ans Ufer. Von dort wurde der Mann ins nächstgelegene Krankenhaus nach Bad Ischl zur Kontrolle gebracht.

Unfallursache noch unklar

Die genauen Umstände, warum es plötzlich zu einem Leistungsabfall des Motors kam, werden nun von der Polizei untersucht. Die Feuerwehr und die Wasserrettung bargen das Flugzeug-Wrack.

(L'essentiel/heute.at/vro)