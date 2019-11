Franzosen und Belgier sichten «Ufo» am Himmel

In Frankreich und Belgien glaubten viele Menschen am Montagabend an eine unheimliche Begegnung der dritten Art. Am Himmel tauchte plötzlich eine hellleuchtenden Kugel auf, wie RTL Belgien berichtet. «Das war ganz bestimmt kein Flugzeug», sagte ein Mann aus Anderlecht, der das Phänomen beobachtet hatte. Das Licht habe sich zunächst nicht bewegt. Dann habe es begonnen, sich langsam zu entfernen. Schließlich sei es verschwunden. «Es sah aus wie ein Ufo, wie eine Kugel, an der eine riesige Lampe angebracht wurde», erklärte eine Zeugin aus Colfontaine.

In Frankreich haben einige Menschen rechtzeitig ihr Smartphone gezückt, das «Ufo» auf Video festgehalten und den Clip über die sozialen Netzwerke geteilt. Ein Mann aus Lyon wusste das Flugobjekt gleich richtig einzuordnen: Er postete «#spacex seen in the sky in Lyon» zu seinen Bildern.

Ziel des milliardenschweren Programms mit dem Namen «Starlink» ist es, sowohl entlegene Gebiete als auch Ballungszentren mit schnellem und preiswertem Breitband-Internet zu versorgen. Dazu will SpaceX in den kommenden Jahren nach bisherigen Plänen 12.000 Satelliten oder mehr ins Weltall bringen. Eine Rakete mit den ersten 60 Satelliten war im Mai gestartet.

«Starlink» soll für schnelles Internet sorgen

Tatsächlich handelte es sich bei dem Flugobjekt um ein Space-X-Projekt. Die US-Raumfahrtfirma hat für ihr geplantes weltumspannendes Internet-Netz weitere 60 Satelliten ins All gebracht. Eine «Falcon 9»-Rakete des Unternehmens von Tech-Milliardär Elon Musk startete am Montag von Weltraumbahnhof in Cape Canaveral.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3 — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019

(L'essentiel)