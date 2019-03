75-​​jährige Täterin ist offenbar psychisch labil

Die neuesten Abklärungen zur Bluttat auf dem St.Galler-Ring ergaben, dass die in Basel wohnhafte mutmaßliche Täterin weder das Kind noch dessen Familie, welche aus dem Kosovo stammt, kannte. Dies teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Freitagmittag in einer Pressemeldung mit. «Wir wissen weiterhin noch nicht, was das Tatmotiv ist», erklärte Kriminalkommissär Peter Gill.

Die Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin ergaben, dass die Frau dem 7-Jährigen mit einem Messer eine schwere Stichverletzung am Hals zugefügt hatte. Sie habe ein Mal zugestochen, so Gill. Passanten und die zufällig vorbeifahrende Lehrerin des 7-jährigen Schülers versuchten, bis zum Eintreffen der Rettungsdienste zu helfen. Doch für das Kind endete der Angriff tödlich.

Täterin verschickte SMS

Nach der Tat teilte die Frau, eine 75-jährige Schweizerin, telefonisch und per SMS Personen und Institutionen mit, dass sie ein Kind niedergestochen habe. Danach stellte sie sich der Polizei. «Wir müssen diese Personen, die sie kontaktiert hat, nun vernehmen», so Gill.

Die Staatsanwaltschaft wird beim Zwangsmaßnahmengericht Untersuchungshaft beantragen. Aufgrund der ersten Erkenntnisse bestehen jedoch Zweifel an der Schuldfähigkeit der Beschuldigten. Sie wird deshalb psychiatrisch begutachtet.

Sonderkommission eingesetzt

Ob die Tatverdächtige bereits früher in psychiatrischer Behandlung war, ist noch nicht bekannt. «Das wird nun alles abgeklärt», sagt Gill. Eine Sonderkommission ermittle nun. Auch der genaue Tathergang ist nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

