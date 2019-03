Bombendrohung war «schlechter Witz»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Teil des Europaviertels in Brüssel wurde am Dienstag gesperrt, nachdem eine Bombendrohung bei der Kommunikationsberatungsfirma G+ eingegangen war. Das Gebäude befand sich nur wenige Dutzend Meter von der britischen Botschaft entfernt.

«Ich habe die Räumlichkeiten evakuiert und die Polizei benachrichtigt», sagte einer der G+-Geschäftsführer, Thomas Barros-Tastets, gegenüber AFP. «In der Zwischenzeit gab es einen weiteren Anruf. Ich fragte den Anrufer, wo die Bombe ist. Er antwortete: «Unter deinem Sitz». «Ich denke, es war ein schlechter Witz», schloss Herr Barros-Tastets.

Der Alarm wurde kurz nach 13 Uhr, zwei Stunden nach Beginn des Einsatzes, wieder aufgehoben. Die belgische Polizei nahm den Fall ernst. Polizei und Feuerwehr mobilisierten mit fünf Fahrzeugen erhebliche Ressourcen, darunter ein Team, um potenzielle Opfer so schnell wie möglich zu evakuieren. Der Umkreis wurde abgeriegelt, die Bewohner durften das Gebäude nicht verlassen und Hunde, die in der Sprengstofferkennung geschult waren, kontrollierten Fahrzeuge, die in dem Gebiet geparkt waren.

(L'essentiel/afp)