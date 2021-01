Bernie-​​Sanders-​​Häkelpuppe bringt über 20.000 Dollar

Eine Amerikanerin hat eine selbstgehäkelte Puppe des Senators Bernie Sanders für 20.300 Dollar versteigert. Fotos von Sanders, der bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden einfache, praktische Kleidung trug, darunter braune Fausthandschuhe, hatten sich im Internet verbreitet und Tobey King zu der Puppe inspiriert.

Sie habe bereits ein Häkelmuster für eine Sanders-Puppe gehabt und dieses an dessen plötzlich berühmt gewordene Bekleidung angepasst, berichtete die 46-Jährige. Sie habe die Puppe in etwa sieben Stunden gehäkelt. King veröffentlichte zunächst Fotos der etwa 23 Zentimeter großen Puppe auf Instagram, die Tausende Likes und Kommentare erhielten. Dann versteigerte sie die Puppe auf eBay und kündigte an, den Erlös (umgerechnet etwa 16’800 Euro) an die Wohltätigkeitsorganisation Meals on Wheels America zu spenden.

Die Aktion war von Sanders Wahlkampfteam inspiriert, das T-Shirts mit einem Foto von Sanders bei der Amtseinführung verkaufte und die Einnahmen an den Ableger der Organisation in seinem Heimat-Bundesstaat Vermont spendete.

Mehr als 30.000 Menschen hätten ihr Schnittmuster auf dem Internetmarktplatz Etsy erworben, sagte King. «Ich hoffe wirklich, dass er denkt, dass das etwas Cooles ist und dass ich etwas Gutes tue», sagte sie über Sanders.

(L'essentiel/DPA)