Mann kämpft mit Messer gegen Krokodil

Ein 60-jähriger Australier brach vergangenen Donnerstag zum Fischen an den McIvor-Fluss in Cape York auf. Laut ABC verhedderte sich seine Angelschnur mit Köder an einem Ast. Während er versuchte, die Schnur zu entwirren, schnellte ein Krokodil aus dem Wasser und packte den Mann am Bein. Ein Ranger, der ihn später dazu interviewte, sagte zu ABC: «Er beschrieb, wie er sich an dem Ast eines Mangrovenbaums festhielt, während das Tier versuchte, ihn an seinen Stiefeln ins Wasser zu ziehen».

Als er schließlich doch im Wasser landete, gelang es ihm, sein Messer aus der Gürteltasche zu ziehen und mehrere Male auf den Kopf des Reptils einzustechen, bis dieses seinen Griff lockerte, schilderte der Mann das Erlebte. Das Tier sei rund vier Meter lang gewesen, sagte Matt Brien, Sprecher des Umweltministeriums des Bundesstaates Queensland, am Mittwoch.

Fuhr selber ins Krankenhaus

Als das Tier von ihm abließ, sei der Mann die Böschung am Fluss hochgekrochen und fuhr in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für eine Operation musste er von dort aus in ein weiteres Krankenhaus geflogen werden, wo er dann behandelt werden konnte. Sein Zustand sei stabil, heißt es. Er sei aber sichtlich traumatisiert, sagt Brien. «Er hat jedoch Glück, dass er noch lebt. Die Wahrscheinlichkeit, einem solchen Angriff zu entkommen, sei gleich null», betont der Ministeriumssprecher.

Die Gegend Cape York, in der der Mann zum Fischen war, ist ein bekannter Lebensraum für Krokodile. Im August wurden in der Nähe zwei Soldaten von einem 2,5 Meter langen Krokodil angegriffen. Im Februar wurde ein Mann im Norden von einem Krokodil getötet. Seine sterblichen Überreste fand man später in einem eingeschläferten Reptil.

(L'essentiel/Angela Rosser)