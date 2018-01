H&M kassiert für Kinderpulli riesigen Shitstorm

Der Modekonzern H&M hat am Sonntag einen Shitstorm auf Twitter ausgelöst. Das schwedische Unternehmen hatte eine Werbung für einen grünen Pullover geschaltet, auf dem «Coolest monkey in the jungle», also coolster Affe im Dschungel, steht. Als Model wählte H&M einen schwarzen Jungen. Diese Idee kam im Netz allerdings überhaupt nicht gut an – Twitter-User bezeichneten sowohl das Foto, als auch den Pullover als «rassistisch», es tobt eine Protestaktion.

Neben das Foto des Jungen stellte H&M außerdem ein Foto eines weißen Jungen, der ein orangefarbenes Sweatshirt mit dem Aufdruck «Survival Expert» (dt. Überlebensexperte). «Wer hatte bei H&M die Idee, diesem süßen schwarzen Jungen einen Pullover anzuziehen, auf dem 'coolest monkey in the jungle' steht?», fragt die Twitter-Userin Stephanie Yeboah. Ihr Post wurde tausendfach geteilt. Charles Blow, ein Journalist aus den USA, schrieb auf Twitter: «Habt ihr euren verdammten Verstand verloren?!?!?!» und der amerikanische Schauspieler Karamo Brown schrieb: «Das ist widerlich und unverantwortlich».

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?



I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L — Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) 7. Januar 2018

Auch wenn sich das Modehaus inzwischen für die Reklame entschuldigt hat und die Werbung am Montagmorgen entfernte, hält der Shitstorm an. Viele Twitter-User drücken noch immer ihr Unverständnis aus.

@hm this is disgusting & irresponsible. You know the history of racist using the term “monkey” to demean people of African descent... and you put this on your website! “Coolest Monkey In the Jungle” #SMH pic.twitter.com/IY877D2d8R — Karamo Brown (@KaramoBrown) 8. Januar 2018

(sw/L'essentiel)