Mary und Frank werden nach 70 Jahren getrennt

Frank Springett (91) und seine Ehefrau Mary (86) leben zurzeit gemeinsam im Cedar Lodge Care Home in Wootton Waren, in der Nähe der britischen Stadt Solihull. Frank steht nun vor der Verlegung in eine eigene Wohnung, während Mary im Pflegeheim bleiben muss.

Bis März lebten die beiden noch zusammen in ihrem eigenen Zuhause. Dann verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Mary hat Alzheimer, während Frank an an der Muskelkrankheit Polymyalgia rheumatica und Diabetes leidet. Außerdem sei er nahezu völlig taub.

Die Gebühren für das Pflegeheim betragen für das Paar zusammen rund 8.000 Pfund (knapp 8.900 Euro) im Monat. Um sich die Betreuung leisten zu können, haben ihre Kinder Roderick und Joanne bereits ihr Haus verkauft. Auf finanzielle Unterstützung von Solihull Social Services muss die Familie wohl bis April kommenden Jahres warten, wenn die eigenen Ersparnisse komplett aufgebraucht sind.

Paar war nie voneinander getrennt

Allerdings wird es auch dann nur Unterstützung für die Kosten von Marys Betreuung geben. Für Frank gilt das nicht. «Sie sagen, er kann in einer Wohnung in der Gemeinde leben, in der Pflegekräfte zu ihm kommen», erklärt Tochter Joanna gegenüber Metro.

Eine Trennung von Mary und Frank würden die beiden nicht ertragen, sind die Kinder sicher. «Sie sind ein Paar, das seit 70 Jahren zusammen und seit 67 Jahren verheiratet ist und nie eine Zeit auseinander gelebt hat. Ich kann und will nicht akzeptieren, dass sie nicht zusammen sein können», so Joanne.

Der Hausarzt des 91-Jährigen sei ebenfalls der Ansicht, dass Frank eine Rund-um-die-Uhr-Pflege benötige. Er habe auch ein entsprechendes Attest ausgestellt. In Großbritannien wurden die Sozialausgaben in den letzten Jahren stark geschrumpft. Die Zahl von Pflegeheim-Schließungen – im Durchschnitt zwölf pro Monat im letzten Jahr – verstärkt das Problem noch.

