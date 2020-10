Pfarrer hat Altar-​​Sex mit zwei Frauen

Um Himmels Willen! In einer Kirche im US-Bundesstaat Louisiana spielten sich unfassbare Szenen ab. Ein Passant erwischte einen Pfarrer dabei, wie er auf dem Altar Geschlechtsverkehr mit zwei Frauen hatte. Medienberichten zufolge soll es sich bei den Damen um Dominas gehandelt haben. Das Trio filmte die Orgie am Altar auch noch.

Für den 37-jährigen Priester und die beiden Frauen klickten die Handschellen - also von der Polizei! Sie wurden in der Peter-und-Paul-Kirche in Pearl River nordöstlich von New Orleans festgenommen. Im Falle einer Verurteilung droht dem Trio nun eine Geldstrafe von bis zu 2500 US-Dollar und Gefängnis von sechs Monaten bis drei Jahren.

Der Erzbischof von New Orleans musste nach dem Vorfall einschreiten und den Altar neu einweihen, um seine Heiligkeit wiederherzustellen. Die Gemeinde soll nun einen neuen Pfarrer bekommen.

(L'essentiel/wil)