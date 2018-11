50 Dorfbewohner von Boko Haram entführt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mutmassliche Mitglieder der Islamistenmiliz Boko Haram haben im Nordosten Nigerias rund 50 Bewohner eines Dorfes entführt. Wie am Donnerstag aus Sicherheitskreisen verlautete, wurden die Männer am Samstag «zusammengetrieben und mitgenommen». Die Dorfbewohner hätten Brennholz nahe der Grenze zu Kamerun sammeln wollen, sagte Umar Kachalla, Chef einer zivilen Miliz, die an der Seite der Armee gegen Boko Haram kämpft.

Zwei der Dorfbewohner hätten fliehen können und bei ihrer Rückkehr von dem Vorfall berichtet. Dieser ereignete sich im Dorf Bulakesa, 25 Kilometer entfernt von der Stadt Gamboru im Bundesstaat Borno. Ein Telefonnetz gibt es in der Region nach mehr als neun Jahren Konflikt praktisch nicht. Deshalb wurde die Entführung erst mit Verzögerung bekannt.

Boko Haram kämpft seit Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Trotz wiederholter Beteuerungen der Regierung, Boko Haram sei besiegt, verstärkte die Miliz in den vergangenen Monaten ihre Angriffe auf zivile und militärische Ziele wieder. Durch die Angriffe von Boko Haram wurden in den vergangenen neun Jahren mehr als 27.000 Menschen getötet. 1,8 Millionen Menschen sind immer noch auf der Flucht.

(L'essentiel/sda)