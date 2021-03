Forscher schicken Wein für ein Jahr lang ins Weltall

Der Geschmack soll an Rosenblätter erinnern, der Geruch Noten eines Lagerfeuers haben – und bei der Färbung schimmern dunkle Orange-Töne durch: Die Rede ist von einem 4700-Euro-Wein des Château Petrus, der ein Jahr im Weltraum verbracht hat. Das Ergebnis haben Wissenschaftler nun unter selbstlosem Einsatz ihrer Geschmacksnerven probiert. Sie erhoffen sich unter anderem Erkenntnisse, die auf der Erde genutzt werden können, um Pflanzen widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen. Dafür ließen sie auch Weinreben im Weltall zurück.

Die ersten Erkenntnisse – basierend auf einer Kostprobe mit zwölf Experten – haben die Forscher am Mittwoch in Frankreich veröffentlicht. Ein Dutzend Weinflaschen hatten sie an Bord der Internationalen Raumstation ISS zurückgelassen, außerdem Weinreben. Der zentrale erste Eindruck der Experten: Die Schwerelosigkeit ruinierte die edlen Tropfen nicht. Die Reben schienen im Weltall sogar zusätzliche Energie ins Wachstum zu stecken.

«Unterschied schwer definierbar»

Die Erkenntnisse den Wein betreffend gewannen die Wissenschaftler, indem sie eine Flasche des Weltraumweins neben Wein aus einer Flasche des gleichen Jahrgangs schlürften, die in einem Keller auf der Erde aufbewahrt worden war. Die Weinexpertin Jane Anson, die für das Magazin «Decanter» schreibt, sagte, der auf der Erde gebliebene Wein habe «etwas jünger» geschmeckt.

«Der Unterschied zwischen dem All- und Erdwein» sei schwer definierbar gewesen, sagte der Weinwissenschaftler Franck Dubourdieu mit Sitz in Bordeaux. Forschern zufolge hatte jeder der zwölf Experten eine individuelle Reaktion. Einige hätten ein Lagerfeuer-Aroma festgestellt.

Die Analyse des Experiments dient dem Versuch, Pflanzen auf der Erde widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen, indem sie neuen Stressoren ausgesetzt werden. «Ich habe Tränen in den Augen», sagte der CEO und Mitbegründer des Unternehmens Space Cargo Unlimited der Nachrichtenagentur AP. Bei der Pressekonferenz am Mittwoch zu den ersten Erkenntnissen aus dem Versuch erklärte er, die fehlende Schwerkraft im Weltall bedeute für jede lebende Spezies enormen Stress. Die ersten Erkenntnisse seien ermutigend, aber: «Wir sind gerade erst am Anfang.»

Kein Alkohol auf der ISS

Eine Analyse des Alterungsprozesses könnte es Forschern ermöglichen, erlesene Jahrgänge künstlich zu altern, sagte der Biologe Michael Lebert von der deutschen Friedrich-Alexander-Universität. Die Weinreben von der ISS sollen trotz begrenzter Licht- und Wasserverhältnisse schneller gewachsen sein als Weinreben auf der Erde. Wenn Forscher feststellen, warum das so war, könnte das der Forschung helfen, resistentere Weinreben zu entwickeln, wie Lebert sagte. Das könnte den Weg für die Weinherstellung im Weltall ebnen, sagte er.

Die Kosten für das Weltallprojekt wurden nicht mitgeteilt. Für die Astronauten auf der Raumstation waren die Spitzenweine die ganze Zeit über tabu: Alkohol ist dort verboten. Die Kosmonauten bekamen die Flaschen nur in Form von Stahlkanistern zu Gesicht, in denen diese aufbewahrt wurden.

