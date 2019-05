Italiener filmen Tempo-​​Exzess kurz vor ihrem Tod

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die letzten Momente zweier Leben, festgehalten auf einem Video: Die Stimmung im Sportwagen ist ausgelassen. Luigi V. will seinen Geburtstag nachfeiern. Der Sozialarbeiter aus Neapel wurde am Donnerstag 39 Jahre alt. Samstagnacht zieht er mit Kumpel Fausto D., 36 Jahre, aus Padua los. Ab auf die A1. Ziel: eine Techno-Party in Rovigo.

Luigi V. drückt das Gaspedal durch. Fausto D. hält das Smartphone aufs Tacho, filmt die Raserei. Man hört Jubel auf dem Video, das im Livestream auf seiner Facebook-Seite läuft. «Wir fahren nach Rovigo, Leute, wir fahren jetzt 200 ... Mal sehen, wie weit wir gehen können», jauchzt Fausto, «dieser BMW ist ein Monster, wir sind bei 220!».

Luigi schlägt vor: «Halten wir beim Autogrill an?» Doch dann trifft Fausto D. die tödliche Entscheidung: «Nein, die Drogen und der Rest warten auf uns.»

Dicevano : andiamo a 220 km /ora che ci aspetta la droga https://t.co/iVyuc7lFRz — barbara balanzoni (@barbarab1974) May 19, 2019

Wenige Minuten später sind beide Männer tot

Doch nicht der Crash tötet die Männer. Vor der Ausfahrt Modena Süd verliert Luigi V. die Kontrolle über seinen Wagen Das Fahrzeug beginnt zu schlingern. Es kracht erst gegen eine Seitenleitplanke, wird dann über die Fahrbahnen gegen die Mittelleitplanke geschleudert.

Wie durch ein Wunder bleiben die Insassen zunächst unverletzt. Sie kriechen aus dem Autowrack. Ein verheerender Fehler. Denn kaum stehen Luigi und Fausto auf der Überholspur, muss ein PKW mit hoher Geschwindigkeit herangerauscht sein und beide Männer erfasst haben. Sie sind auf der Stelle tot.

Böse Kommentare auf Facebook

Die italienische Polizei ist unterdessen damit beschäftigt, den Fahrer zu ermitteln, der die beiden Männer überfahren hat und geflüchtet ist.

Das Internet reagiert schockiert und betroffen auf diesen Unfall. Auf Facebook gibt es aber auch harte Urteile in den Kommentarspalten: «Ihr habt den Tod gesucht, ihr habt ihn gefunden.» Oder: «Gut, dass ihr gestorben seid und nicht noch andere Menschen da mit reingezogen habt.»

(fj/L'essentiel)