Flugzeug mit First Lady an Bord muss umkehren

Ein Flugzeug, das von dem Militärflugplatz Joint Base Andrews mit der First Lady an Bord gestartet ist, musste notfallmäßig wieder umkehren. Dies berichten US-Medien. Die Rede ist von einem «technischen Zwischenfall». Wie die Nachrichtenagentur AP auf Twitter schreibt, gab es eine Rauchentwicklung in der Kabine.

Das Flugzeug konnte sicher wieder in Maryland, 15 Kilometer südöstlich von Washington, landen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

A plane that was carrying Melania Trump to Philadelphia has returned safely to Washington because of smoke in the cabin, by @JonLemire: https://t.co/nBvst8EkhJ— AP Politics (@AP_Politics) October 17, 2018

(L'essentiel/kat)