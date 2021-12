Silikon-​​Schummler hatte «vorher ein ruhiges Leben»

Der Zahnarzt, der am vergangenen Donnerstag in Norditalien versucht hatte, sich mit einer Silikon-Attrappe am Arm gegen Covid-19 impfen zu lassen, ohne das Vakzin tatsächlich injiziert zu bekommen, ist nun an die Öffentlichkeit getreten.

Der 57-jährige Guido Russo hatte am Mittwochabend einen TV-Auftritt in der Sendung «Non è l'Arena» auf La 7, wie der «Corriere della Sera» berichtet. Mit der Aktion habe er provozieren wollen, so der Zahnarzt. «Ich wollte, dass die Polizei gerufen wird. Ich habe jedoch mit einem kleineren Publikum gerechnet», so Russo, der wegen des kuriosen Vorfalls über Nacht zu internationaler Bekanntheit gelangte.

Er habe die Arm-Attrappe selbst aus Schaumstoff und Silikon angefertigt. «Ich arbeite als Zahnarzt, ich habe eine ganz normale Familie, einen Sohn, der den gleichen Beruf wie ich erlernt, eine Schwester, die Anwältin ist. Ich habe ein ruhiges Leben geführt – das hat sich nun geändert», so Russo weiter.

Der Zahnarzt erklärt seine Aktion

Mit seiner Aktion habe er darauf aufmerksam machen wollen, dass für das Gesundheitspersonal in Italien eine Impfpflicht gilt. «Aber wie können die Patienten und Patientinnen sicher sein, dass sie vom Personal nicht angesteckt werden?» Besser sei es, alle 48 Stunden einen Covid-Test zu machen, so Russo. Das Publikum im TV-Studio schien dem Zahnarzt seine Version der Geschichte nicht abzukaufen. Auch der Moderator fragte den Zahnarzt, ob er sich diese Rechtfertigung nicht erst nach seinem Auffliegen ausgedacht habe.

Dann gab Russo zu: «Ich wurde vom System zur Impfung gezwungen. Ich musste arbeiten. Ich glaube, dass der Impfstoff eine Lösung ist, aber die Impfpflicht ist falsch. Ich wurde dazu verpflichtet, bevor ich überhaupt die Fakten kannte. Ich bin nicht gegen alle Impfstoffe, nur gegen Covid-Impfstoffe hege ich meine Zweifel.» Der Zahnarzt versicherte jedoch, dass er sich am Tag nach dem Vorfall impfen ließ.

Gegen Russo ermittelt die Staatsanwaltschaft von Biella wegen versuchten Betrugs. Auch die Ärztekammer hat Maßnahmen gegen den Zahnarzt angekündigt. In den kommenden Tagen wird er mit Unterstützung seines Anwalts eine Anhörung bei der Staatsanwaltschaft beantragen, um seine Version der Ereignisse darzulegen.

(L'essentiel/Jonas Bucher)