19-​​Jährige auf Kreta von Urlaubern vergewaltigt

Vier Deutsche wurden auf der Ferieninsel Kreta festgenommen – zwei von ihnen sind mittlerweile von der Staatsanwaltschaft der kretischen Hauptstadt Iraklio wegen des Verdachts der Vergewaltigung angeklagt worden. Sie sollen eine 19-jährige Touristin nach einer Party-Nacht sexuell misshandelt haben.

Die zwei Männer im Alter von 21 und 19 Jahren amüsierten sich am Montag zusammen mit zwei anderen Deutschen (23 und 25) mit zwei Frauen aus den Niederlanden in einer Bar des Badeortes Malia. Die 19-Jährige und ihre 23-jährige Kollegin hätten zugestimmt, in das Zimmer der Deutschen zu gehen, um dort weiter zu feiern. Dann habe laut «Bild»-Zeitung der 21-Jährige Deutsche die jüngere Niederländerin vergewaltigt.

Zwei Haupttäter und zwei Zeugen, die den Frauen nicht halfen

Der 19-jährige Deutsche habe versucht, die zweite Frau zu vergewaltigen. Die beiden weiteren Deutschen, die ebenfalls im Zimmer gewesen seien, hätten nach Angaben der Opfer nichts unternommen, um die Vergewaltigung zu verhindern, berichtete die Athener Zeitung «Efmerida ton Syntakton» am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei.

Der 21-jährige Hauptbeschuldigte und der 19-Jährige sollen am Donnerstag vor der Justiz erscheinen und sich zu den Vorwürfen äußern, wie griechische Medien berichten.



(L'essentiel/DPA/kle)