Feuerwehrmann ertrinkt bei Rettungseinsatz

«Land unter» heißt es derzeit in vielen Regionen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfahlen, denn seit den Nachtstunden schüttet es aus Kübeln. Gleich mehrere Gemeinden stehen unter Wasser, Kanäle konnten die Niederschläge nicht mehr aufnehmen, Bäche und Flüsse traten über die Ufer.

Schwer getroffen wurde auch die Region um die Gemeinde Altena bei Hagen in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 100 Einsätze mussten Freiwillige Feuerwehr und andere Rettungskräfte bereits am Mittwoch bewältigen und ein Ende war am Abend noch nicht in Sicht. Bei den Rettungsarbeiten gab es dann auch ein Todesopfer. Ein Feuerwehrmann ist bei einem Einsatz in einer überschwemmten Fußgängerzone ums Leben gekommen. Polizeisprecher Dietmar Boronowsky im Märkischen Kreis bestätigte gegenüber deutschen Medien den tragischen Zwischenfall, der Feuerwehrmann soll ertrunken sein. Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt.

Wie Extremwetter.tv meldet, hätte es in Altena beinahe ein zweites Todesopfer unter den Einsatzkräften gegeben. Eine Kameradin des Verunglückten, die zuvor als Absperrposten tätig war, wurde von den rasant steigenden Wassermassen eingeschlossen. Bei der Rückfahrt gab es dann für beide noch eine Schrecksekunde, der Anhänger wäre beinahe umgekippt. Am Fluss Rahmede sollen einige bewohnte Gebiete sogar bis zu 2 Meter unter Wasser stehen. Dutzende Menschen sollen von der Außenwelt abgeschnitten sein.

(L'essentiel/rcp)