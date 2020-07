Tesla-​​Fahrer will sein Auto mit Benzin tanken

Elektroautos sind praktisch: Sie fahren mittlerweile große Strecken und müssen erst dann wieder an die Steckdose, wenn die Batterie zur Neige geht. Doch nicht jedem scheint klar zu sein, wie ein solches Fahrzeug eigentlich funktioniert. Besonders nicht, wenn sie das E-Auto von einem Bekannten geliehen haben.

Dies könnte bei einem jungen Mann der Fall sein, der an einer Tankstelle gefilmt wurde. Zielsicher greift er zur Zapfpistole und will es in den Tankstutzen des Autos stecken. Doch, wie zu sehen, tut er sich sichtlich schwer, am Tesla einen zu finden. Zur Belustigung aller sucht der Mann nicht nur beide Wagenseiten, sondern auch den Kofferraum nach einer Möglichkeit ab, das Elektroauto mit Benzin befüllen zu können.

Sichtlich genervt greift der Fahrer schließlich zum Smartphone und telefoniert mutmaßlich mit dem Besitzer des Tesla. Als ihm sein Fauxpas klar wird, ruft der Mann frustriert das F-Wort, steigt in den Tesla und braust davon. Auf Twitter sorgt die Aufnahme nun für Lacher: «Bitte informiere jeden, der dein Auto ausleiht», schreibt der Poster dazu. Allerdings glauben auch einige Nutzer nicht, dass die Aufnahme echt ist und vielmehr gestellt wurde.

(L'essentiel/rfi)