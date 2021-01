Spongebob-​​Fetisch seiner Freundin geht ihm zu weit

Der Reddit-User bobi_jon führt eine Beziehung, in der beide Partner Wert auf sexuelle Kreativität und Offenheit legen. Sie probieren viel Neues im Bett aus, unter anderem Rollenspiele. Doch diese Offenheit kann auch ein wenig zu weit gehen. Deswegen wendet der verzweifelte Mann sich hilfesuchend an die Community. Seine Freundin hat nämlich einen sehr speziellen Fetisch. Sie möchte, dass er sich wie ein Charakter aus der Spongebob-Schwammkopf-Serie anzieht und mit ihr Szenen daraus nachstellt.

«Beim Orgasmus lacht meine Freundin wie Mr. Krabs»

Da sie seine große Liebe ist und die beiden ansonsten seit zwei Jahren eine perfekte, harmonische Beziehung führen, ist er nun ratlos, weil diese Bitte seine Grenzen überschreitet. Da er seine Freundin jedoch nicht verletzen wollte, hat er sich bisher dazu überwunden, ihr diesen sexuellen Gefallen zu tun und für sie geschauspielert. Immer wenn sie einen Orgasmus hat, lacht sie nun wie Mr. Krabs. Er selbst ist nun nicht nur abgeturnt, sondern hat sogar Angst, das Schlafzimmer zu betreten. Ein User gab ihm den Ratschlag, mit seiner Freundin zu sprechen und sie zu fragen, was sie so anziehend und erotisch an den Spongebob-Charakteren findet. Man könne sich darauf einigen einmal pro Woche «Spongebob-Sex» zu haben.

(L'essentiel/ga)