34-​​Jähriger hat in 24 Stunden Sex mit 57 Frauen

Das Guinness Buch der Rekorde gibt jedes Jahr Aufschluss über die kuriosesten Weltrekorde. Ein 34-jähriger Mann aus Singapur trat nun mit einem ungewöhnlichen Weltrekord in der tschechischen Hauptstadt Prag an. Ziel war es, innerhalb eines Tages mit möglichst vielen Frauen Sex zu haben.

Nach 24 Stunden und 57 Frauen später hatte der 34-Jährige seinen Sex-Weltrekord sicher. Der Wettbewerb wird jedes Jahr in einem Bordell in Prag organisiert. Der Rekordjäger begann seinen Versuch um Mitternacht und hatte laut Medien bereits am Mittag mit 29 Frauen Sex. Da er laut Regel mit unterschiedlichen Frauen schlafen muss, wurden extra mehrere Damen aus benachbarten Freudenhäusern beordert.

Schließlich gelang es dem Asiaten aus Singapur, den Coitus mit insgesamt 57 Frauen zu vollziehen und er schlug damit seinen Vorgänger aus dem Jahr 2017. Dieser hatte es auf 55 Frauen gebracht. Allerdings wurde er aufgrund von Erschöpfung nach seinem Sieg im Krankenhaus behandelt.

(L'essentiel/sp)