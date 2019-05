Mann tötet sein Baby, weil er Videospiel verliert

NEW: Kentucky man accused of punching baby in the head after losing video game, killing the child https://t.co/sphInPtzR6 — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) May 6, 2019

Weil er sein Videospiel verlor, hat ein 26-jähriger Mann aus den USA seinen gerade mal ein Jahr alten Sohn getötet. Der Mann wurde am Sonntag in Louisville, Kentucky, angeklagt. Der junge Vater war alleine mit seinem Baby und in ein Videospiel vertieft. Als er dieses verlor, warf er erst seinen Controller durch das Zimmer, bevor er seinem Kind ins Gesicht schlug und ihm schwere Verletzungen zufügte.

Um das weinende Kind zu beruhigen, habe der Mann es auf den Arm genommen, dann aber fallen lassen, als er dabei war, eine Flasche für ihn vorzubereiten. Anschließend habe er festgestellt, dass das Kind in sehr schlechter Verfassung war und den Notarzt gerufen. Das Kind starb jedoch am Sonntagabend an seinen Verletzungen. Der Vater wurde verhaftet.

Die Großmutter des Kleinkindes startete nun eine Spendenaktion, um ihrem Enkel eine angemessene Beerdigung zu ermöglichen. «Niemand von uns hat das kommen sehen», schrieb sie auf der Plattform GeFundMe. Wo sich die Mutter zum Zeitpunkt der Tat befand, ist unbekannt.

(L'essentiel)