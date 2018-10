Die beiden Astronauten sind wohlauf

Nach der Panne einer Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation (ISS) beim Start am Donnerstagmorgen sind die beiden Raumfahrer aus der Kapsel geholt worden. Wie die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Donnerstag meldete, hatte der Antrieb der Trägerrakete kurz nach dem Start vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur Probleme. Die Kapsel ist nach russischen Angaben etwa 25 Kilometer von der Stadt Dscheskasgan entfernt niedergegangen.

Rettungsmannschaften haben die notgelandete russische Sojus-Kapsel gegen späten Vormittag in der Steppe von Kasachstan erreicht und haben die beiden Männer aus der Kapsel befreit. Die zwei Raumfahrer Alexej Owtschinin und Nick Haigue, die zur Internationalen Raumstation ISS fliegen sollten, blieben unverletzt. Es geht ihnen nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos gut. Ärzte wollten sie untersuchen.

Nach dem fehlgeschlagenen Start soll es vorerst keine bemannten Flüge ins Weltall geben. Erst müssten die Gründe für den Unfall geklärt werden, sagte der Vize-Regierungschef Juri Borissow russischen Medienberichten zufolge. «In einer solchen Situation gibt es vorerst keine weiteren Starts, bis die Ursache endgültig geklärt worden ist.» Die Sicherheit der Raumfahrer solle gewährleistet sein. Borissow, der auch für die Raumfahrt in seinem Land zuständig ist, nannte den Unfall «unangenehm». Er zeige aber, dass die Notfall- und Rettungssysteme funktionierten.

.@AstroHague and cosmonaut Alexey Ovchinin landed safely on Earth after a booster on their Soyuz rocket failed earlier. They are reported in good condition. Search and rescue crews are with them and preparing them for a return to Moscow. Latest updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/ea8GJTAWzr