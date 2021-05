Polizisten liefern nach Verhaftung Blumen aus

Vergangenen Sonntag, am Muttertag, wurden die Beamten der Polizei Fairfield zu einem Unfall gerufen, in den ein Blumenlieferant involviert war. Der Fahrer, der gerade seine Route machte und die Bestellungen auslieferte, versuchte, vom Tatort zu fliehen. Er konnte später wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen werden, wie abc.13 berichtet.

Eine Menge Mütter glücklich gemacht

Als klar war, dass der Mann seine Tour nicht beenden konnte, nahmen sich die Beamten der Aufgabe an. Die Polizisten luden die Blumen aus dem Lieferwagen in ihre Polizeiautos und setzten die Auslieferung fort. «Was passiert, wenn ihr Blumenlieferant in einen Unfall verwickelt ist und dann wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wird? Die Polizei von Fairfield liefert die restlichen Bestellungen für Sie aus!», schrieb die Polizeistelle in den sozialen Medien. Die Aktion kam gut an: «Was für eine unglaubliche Truppe. Ihr habt heute eine Menge Mütter glücklich gemacht», schreibt eine Twitter-Userin.

(L'essentiel/Angela Rosser)