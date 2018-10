30-​​Jährige hat sich mit einem Geist verlobt

Es begann mit einem Flirt während der Australien-Reise und endete in einem romantischen Heiratsantrag. Die Story, die Amethyst Realm (30) aus Bristol in der TV-Sendung «ITV This Morning» erzählt, klingt wie eine ganz normale Liebesgeschichte. Wäre da nicht ein kleiner Haken: Der Verlobte der Britin existiert gar nicht. Zumindest nicht in unserer Welt.

Amethyst liebt einen Geist, wie sie erzählt. Mehr noch. Sie habe schon mit 20 Geistern Sex gehabt, sagt sie. «Orgasmen mit spirituellen Liebhabern sind viel befriedigender als solche, die ich mit normalen Männern hatte.»

Unglaubliche Energie gespürt

Durch ihren Beruf als spirituelle Wegbegleiterin ist Realm offen für übernatürliche Phänomene. Als sie in Australien auf einem Spaziergang war, habe sie plötzlich eine unglaubliche Energie gespürt und gewusst: «Ein neuer Liebhaber ist da.»

Die Leidenschaft zwischen den beiden scheint groß zu sein. Zusammen seien sie zurück in Amethysts Heimat gereist. Auf dem Flug hätten sie die Finger nicht voneinander lassen können, erzählt sie der «New York Post»: «Wir gingen zusammen auf die Toilette und jetzt bin ich auch Mitglied im Mile High Club.»

«Ging nicht auf die Knie, weil er keine hat»

Ihr Neuer hat keinen Namen, aber er weiß offenbar, was er will. Nach neun Monaten Beziehung habe er um ihre Hand angehalten, sagt Amethyst. «Er ging nicht auf die Knie, denn er hat keine. Aber ich hörte ihn zum ersten Mal sprechen. Seine Stimme ist wunderschön: tief, sexy und real.»

Die Hochzeit soll in England stattfinden. Und danach steht die Familienplanung auf dem Programm. Amethyst wünscht sich Kinder, wie sie im Interview erzählt. Ob diese realer oder spiritueller Natur sein sollen, lässt sie offen.

(L'essentiel/bla)