Glen de Vries bei Flugzeugabsturz gestorben

Ein Mann, der mit «Star Trek»-Legende William Shatner im vergangenen Monat ins All reiste, ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Bei dem Absturz der einmotorigen Cessna 172 in einer bewaldeten Gegend im Norden New Jerseys kam am Donnerstag neben dem 49-jährigen Glen M. de Vries aus New York ein weiterer Mann ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Wer von beiden das Flugzeug steuerte, wurde nicht mitgeteilt.

Das Flugzeug war vom Essex County Airport in Caldwell auf dem Weg zum Sussex Airport im Nordwesten New Jerseys, als die Bundes-Luftfahrtbehörde die Sicherheitsbehörden alarmierte, nach dem vermissten Flugzeug zu suchen. Rettungskräfte fanden das Wrack am Nachmittag in Hampton Township.

De Vries, Mitbegründer eines Technologieunternehmens, war mit Shatner und zwei weiteren Passagieren am 13. Oktober an Bord eines Raumschiffs der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All geflogen. «Wir sind am Boden zerstört, vom plötzlichen Ableben von Glen de Vries zu hören», twitterte Blue Origin am Freitag. «Er hat dem gesamten Blue Origin-Team und seinen Crewkollegen so viel Leben und Energie gegeben. Seine Leidenschaft für die Luftfahrt, seine karitative Arbeit und sein Engagement für sein Handwerk werden noch lange verehrt und bewundert werden.»

De Vries war Mitgründer der auf klinische Forschung spezialisierten Software-Firma Medidata Solutions und Vize-Vorsitzender für den Bereich Biowissenschaften und Gesundheitsfürsorge bei Dassault Systems, das Medidata 2019 übernahm.

(L'essentiel/DPA/roy)