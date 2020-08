Model von Türstehern in Club verprügelt

«Ich will nicht schweigen, sondern darüber berichten, was mir, meinem Freund und unserer Gruppe passiert ist», schreibt das ukrainische Model Daria Kyryliuk auf Instagram unter einem Foto des Vorfalls. Sie und ihre Gruppe seien am Freitag von einem Security-Mitarbeiter des Momo Beach Clubs in dem beliebten Urlaubsort Cesme in der Türkei attackiert worden.

«Vier Frauen, mich eingeschlossen, wurde ins Gesicht geschlagen, auch die Männer wurden schwer verletzt», schreibt die 24-Jährige auf Instagram. «Wir sollten nicht ignorieren, was passiert ist. Stoppt Gewalt gegen Frauen.»

Der Vorfall beschäftigt nun auch die türkische Politik. Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy verurteilte den Angriff und versprach, dass «niemand mit solch einem Verhalten davonkommt».

(L'essentiel/tha)