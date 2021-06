14-​​Jährige begeht Suizid nach Gruppenvergewaltigung

Die belgische Gemeinschaft Gavere ist in Aufruhr: Ein 14-jähriges Mädchen wurde von fünf jungen Männern angegriffen und vergewaltigt. Die Täter filmten die Tat und veröffentlichten die Aufnahmen anschließend auf Social Media. Vier Tage später nahm sich Julie das Leben. Drei der minderjährigen Verdächtigen befinden sich zurzeit in einer Jugendeinrichtung, zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden festgenommen und am Mittwoch einem Richter vorgeführt.





Unter Wenn Sie unter Ängsten, Depressionen oder sogar Selbstmord-Gedanken leiden oder jemanden kennen, gibt es hier Unterstützung:Unter prevention-suicide.lu finden Sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Julie – der fiktive Name, den die belgischen Medien dem Opfer gaben – hatte sich in der Nacht des 15. Mai mit einem Kollegen auf dem Friedhof in Gent, rund 20 Kilometer nördlich von Gavere, verabredet. Der Kollege kam aber nicht alleine – vier weitere junge Männer waren dabei. Die fünf attackierten Julie, die 14-Jährige wurde sexuell misshandelt.

Julie erzählte ihren Eltern gar nichts

Zuhause erzählte das Mädchen ihren Eltern nichts von dem, was passiert war. Nachdem sie die letzten zwei Tage vor ihrem Suizid nicht mehr aus ihrem Zimmer gekommen war, verließ sie fluchtartig das Haus – kurz danach überbrachte die Polizei der Familie die schreckliche Nachricht.

Die Beamten beschlagnahmten in Julies Zimmer ihren Laptop und ihr Tablet. Die 14-Jährige hatte offenbar die Videos vom Friedhof auch erhalten. Aufgrund der Aufnahmen konnte die Polizei wenig später die Täter fassen.

Julies Vater ist am Boden zerstört. «Ich habe meinen Kindern immer gesagt, dass sie mit mir reden können, wenn etwas nicht stimmt, dass ich ihnen zuhöre, auch wenn ich nicht einverstanden bin. Wenn sie mir nur etwas davon erzählt hätte, hätte ich vielleicht etwas tun können», sagt er zur flämischen Zeitung Het Nieuwsblad. «Diese Bilder waren der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte … ihre ganze Welt brach zusammen.»

Die Verbreitung von Bildern sexueller Übergriffe soll verhindert werden

Im friedlichen Gavere sitzt der Schock tief: «Man könnte glauben, dass so etwas bei uns nicht passiert», sagt Bürgermeister Denis Dierick. Der Fall hat zu starken Reaktionen in der belgischen Politik geführt. Sarah Schlitz, Staatssekretärin für Gleichstellung, versprach, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbreitung von Bildern sexueller Übergriffe im Internet zu verhindern.

Den fünf Verdächtigen werden Vergewaltigung, unsittliche Handlungen, Körperverletzung sowie das Anfertigen und Verbreiten von Bildern, die die persönliche Integrität gefährden könnten, vorgeworfen.

Vanmorgen vernam ik met afschuw en woede de dood van een 14-jarig meisje in Gent. ⚫️ Op 15 mei hebben 5 tieners haar... Gepostet von Sarah Schlitz am Dienstag, 1. Juni 2021

(L'essentiel/Karin Leuthold)