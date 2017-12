Größtes Wasserflugzeug der Welt hebt erstmals ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das in China entwickelte größte Wasserflugzeug der Welt hat am Sonntag seinen Jungfernflug unternommen. Die vom staatlichen Flugzeugbauer Avic produzierte Maschine vom Typ AG600 startete in der südlichen Stadt Zhuhai für einen einstündigen Flug, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Die Turboprop-Maschine ist für 50 Passagiere ausgelegt.

Das Flugzeug kann demnach militärisch eingesetzt werden, sei aber für Rettungseinsätze auf See sowie für Löscharbeiten bei Waldbränden gedacht. Das neue Wasserflugzeug ist etwa so groß wie eine Boeing 737 und damit deutlich größer als jedes andere Flugzeug, das auf dem Wasser landen kann. Seine Flügelspannweite beträgt 38,8 Meter. Es hat eine Reichweite von bis zu 4500 Kilometern und kann zwölf Stunden in der Luft bleiben.

(L'essentiel/afp)