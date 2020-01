Massen-​​Evakuierung in Australien geplant

Das Wichtigste in Kürze:

● Bei den Buschbränden in Australien sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere werden vermisst. ● Viele Fluchtwege sind abgeschnitten. In der Küstenstadt Mallacoota sind 4000 Menschen vom Feuer umzingelt. ● Kriegsschiffe evakuieren Menschen aus abgesperrten Gebieten.

08:38 Uhr Weitere Evakuierungen

Im Kampf gegen die verheerenden Buschbrände ist in Australien eine weitere Massen-Evakuierung geplant. Betroffen ist der bevölkerungsreiche Südosten des Landes, wo die Hitzewelle zurückkehrt. Die Behörden befürchten, dass dadurch die Flammen neu entfacht und mehrere Städte und Ortschaften bedroht werden. «Wenn Sie Anweisungen erhalten wegzugehen, dann müssen Sie weggehen», sagte der Regierungschef des Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, am Donnerstag in einer Fernsehansprache. «Es ist gefährlich, in diesen Ortschaften zu sein. Wir können Ihre Sicherheit nicht garantieren.» Der Appell richtet sich erneut auch an die Einwohner des Küstenorts Mallacoota. Dort waren zuletzt Tausende von Menschen gestrandet.

8. Januar, 19:53 Uhr 24 Strafanzeigen wegen Brandstiftung Die Waldbrände in Australien sind eine landesweite Katastrophe, die hauptsächlich durch Dürre und extreme Hitze verursacht wurde. Dennoch sind 183 Menschen - darunter 40 Jugendliche - direkt oder indirekt für die Brände verantwortlich, wie die New South Wales Police mitteilte. Die rechtlichen Schritte reichen von Verwarnungen bis hin zu Strafanzeigen.

Die Behörden haben 24 Personen beschuldigt, absichtlich Buschfeuer im Bundesstaat New South Wales gelegt zu haben.

Die Polizei geht derzeit hart gegen das landesweite Feuerverbot vor. Am Sonntag wurde ein Mann angeklagt, weil er angeblich nach der Verwendung eines Werkzeugs ein Feuer in Mount Druitt entfacht hatte, so die Polizei von NSW.

Drei weitere Personen wurden beschuldigt, letztes Wochenende gegen das Feuerverbot verstossen zu haben. Die Feuerwehr löschte Brände in zwei verschiedenen Städten, nachdem Feuer zu Kochzwecken gezündet worden waren.

Hunderte Millionen Tiere sind in den seit Monaten tobenden Buschbränden verendet, Koalas sterben massenweise. (Bild: AP)

8. Januar, 9:02 Uhr Metallica Die Heavy-Metal-Band Metallica will den Opfern der Buschbrände in Australien 750'000 US-Dollar zukommen lassen. Auch andere Promis, wie der Sänger Elton John oder der Schauspieler Chris Hemsworth haben für Australien gespendet. «Die Zerstörung und die verheerenden Folgen für Australien brechen uns das Herz», schrieb Metallica auf Twitter.

We are totally overwhelmed by the news of the wildfires sweeping through millions of acres across Australia, with major impact in New South Wales and Victoria. (1/6) pic.twitter.com/XqJAHmN6um — Metallica (@Metallica) January 8, 2020

9. Januar, 8:46 Uhr Kamele Australien lässt in den kommenden Tagen zirka 10'000 Kamele von Jägern abschiessen. Dies berichtet die Zeitung The Australian (Bezahltitel.) Wegen der extremen Dürre werden die Herden im Kampf ums Wasser zur Plage. Sie dringen auf Farmen ein und hinterlassen dort Verwüstungen. Vor allem im Inneren des Landes versuchen die Kamele zum Beispiel Wasser aus der Klimaanlage zu trinken.

7. Januar 2020, 15:38 Uhr Asche am Strand Am Boydtown Beach in Australien wurde die Asche an den Strand geschwemmt.

(Bild: Reuters)

(L'essentiel/reuters/roy/scl/sda)