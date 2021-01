Zwei Polizisten im Fall Breonna Taylor gefeuert

Im Fall Breonna Taylor sind zwei Ermittler im US-Staat Kentucky gefeuert worden. Die Polizei von Louisville veröffentlichte am Mittwoch ihre Entlassungsschreiben. Die Einsatzkräfte waren im März 2020 an einer Razzia beteiligt, die zum Tod der jungen schwarzen Frau führte.

Die Polizisten waren bei Taylors Wohnung mitten in der Nacht mit einem Durchsuchungsbefehl eingetroffen. Der Untersuchung zufolge klopften sie an der Tür und gaben sich als Polizei zu erkennen. Dafür gebe es einen Zeugen, sagte Cameron. Als sie keine Antwort erhielten, hätten sie die Tür aufgebrochen. In der Wohnung hätten sie einen Mann und eine Frau gesehen. Der Mann – Taylors Freund – habe als Erster geschossen und einen der Beamten am Bein verletzt.

Polizisten haben 32 Schüsse abgegeben

Daraufhin hätten die Polizisten das Feuer eröffnet und 32 Schüsse abgegeben, sagte Cameron. Sie hätten die unbewaffnete Breonna Taylor mindestens fünf Mal getroffen, ihren Freund hingegen nicht. Von den Kugeln, die die 26-jährige Rettungssanitäterin trafen, sei eine tödlich gewesen.

Im Fall kam es aber zu keiner Anklage. Kentuckys Justizminister Daniel Cameron hatte im September vergangenen Jahres verkündet, dass wegen Taylors Tod keiner der drei an dem Einsatz beteiligten Polizisten direkt angeklagt wird. Die Ermittler seien zu dem Schluss gekommen, dass die beiden anderen Polizisten sich selbst verteidigt hätten, sagte Cameron. Gegen einen der Polizisten wurde zwar Anklage erhoben, allerdings deswegen, weil er andere Bewohner in dem Mehrfamilienhaus gefährdet haben soll.

Der Fall Breonna Taylorhat internationale Schlagzeilen gemacht, ihr Gesicht hat neben dem von George Floyd die Protestbewegung im Black Lives Matter geprägt.

(L'essentiel/DPA/lub)