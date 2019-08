Mit dem Helikopter die Katastrophe verhindern

«Schatz, pack den Hund, wir müssen raus hier!», rief Jennifer, Besitzerin des Goyt Inn, ihrem Partner zu. Die Frau hatte soeben eine Warnung der britischen Umweltbehörde erhalten. Der Damm bei Whaley Bridge droht zu bersten. So wie Jennifer mussten am Donnerstag rund weitere 6500 Menschen in Derbyshire in den East Midlands ihre Häuser verlassen. Am Nachmittag herrschte auf den Landstraßen in der Gegend Stau - denn viele Leute ließen in Panik ihre Fahrzeuge einfach stehen.

In der Nacht auf Freitag haben die Behörden einen Helikopter zur Unterstützung angefordert. Dieser soll 400 Tonnen Material zum Umleiten des Wasserzuflusses einfliegen. Ob das etwas hilft, ist noch unklar: «Zu dieser Zeit ist die Zukunft des Damms ungewiss, daher möchte ich die Menschen an die Gefahr erinnern, die ihnen droht, sollte der Damm brechen», sagt Rachel Swann, stellvertretende Polizeichefin der Region.

Sollte der Damm brechen, könnte es zu einer Katastrophe größeren Ausmaßes kommen, denn die 1,13 Milliarden Liter Wasser aus dem Toddbrook-Reservoir könnten Whaley Bridge komplett überfluten. Am Donnerstag hatten Einsatzkräfte damit begonnen, Wasser aus dem Stausee zu pumpen, berichtete «BBC».

«Der Damm sieht wirklich schwer beschädigt aus und es gibt viel Wasser in diesem Reservoir», weiß Jennifer. Sie hat nun Unterschlupf in einer Schule gefunden.

Kleider und Medikamente für mehrere Tage mitnehmen

Die Polizei von Derbyshire ordnete die Evakuierung an, weil schon Teile des Damms eingebrochen sind. Die Behörden riefen die Anwohner auf, bei Freunden und Verwandten in der Umgebung Unterschlupf zu suchen. Wer keine andere Alternative habe, werde in einer Notunterkunft in Pubs oder Gemeindehallen untergebracht. Die Behörden warnten zudem, «Kleider und Medikamente für mehrere Tage» einzupacken und ihre Haustiere nicht zu vergessen.

Der Pegel des Flusses Goyt könne schnell steigen, sollte Wasser aus dem Staudamm austreten, teilte die Umweltbehörde am Donnerstag mit. Die Behörde warnte vor Hochwasser. Menschen sollten der Gegend um Whaley Bridge fernbleiben. Es bestehe Lebensgefahr. Symon Trelfa, dessen Haus sich in der Nähe des Damms befindet, sagte, er sei «besorgt, dass ich kein Haus mehr habe, in das ich zurückkehren könnte».

Digger takes sandbags over Toddbrooke Reservoir in #WhaleyBridge. Much of town evacuated because dam is damaged. @BBCNWT 6.30 pic.twitter.com/bxmJasKqhq— Andy Gill (@MerseyHack) August 1, 2019

Die Einsatzkräfte versuchen mit Hochdruck, den Damm wieder abzudichten. Doch schon für Donnerstagabend werden erneut kräftige Regenmengen erwartet.

