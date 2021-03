Kidnapper entführen Flamingo nachts aus Zoo

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte dem Tierpark in Hamm in Nordrhein-Westfalen einen Flamingo gestohlen. Der Zoo geht von einer Entführung aus, weil Flamingos nicht fliegen können. Eine Tierpflegerin hatte in den frühen Morgenstunden bemerkt, dass ein Tier fehlte.

Die Täter waren über einen Zaun in das Gehege eingestiegen, in dem eine Gruppe von fünf Flamingos zuhause sind. Auf welchem Weg sie mit dem rosafarbenen Vogel flüchteten, ist noch nicht bekannt. Auch warum das Tier entführt wurde, klärt die Polizei in Hamm derzeit ab. Falls jemand den Diebstahl beobachtet oder den Vogel in der Umgebung gesichtet hat, ist die Polizei in Hamm dankbar für Hinweise.

