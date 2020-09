Erneut massives Feuer im Hafen von Beirut

Es gibt keine unmittelbaren Informationen über die Ursache des Feuers, welches am Donnerstag ausbrach und eine riesige schwarze Rauchsäule in den Himmel entsandte. Ein Sprecher des Zivilschutzes gab lediglich bekannt, dass ein Container mit bisher unbekanntem Inhalt in Brand geraten sei.

Huge fire burning at port in Beirut, Lebanon, at scene of last month's massive explosion which killed nearly 200 peoplehttps://t.co/NwOfLvR0oP pic.twitter.com/zC2uUNGyER — BBC News (World) (@BBCWorld) September 10, 2020

Die libanesische Armee teilte mit, dass sich der Brand in einem Lagerhaus in der zollfreien Zone des Hafens, in dem Öl und Reifen gelagert werden, ereignete. Auch Hubschrauber der Armee beteiligten sich an den Bemühungen, das Feuer zu löschen.

Lokale Fernsehsender berichteten, dass in der Nähe des Hafens angesiedelte Unternehmen ihre Mitarbeiter dazu aufforderten, das Gebiet zu verlassen. In Panik geratene Anwohner verständigten sich gegenseitig, um sich vor dem Feuer zu warnen.

Videos in den sozialen Medien zeigen die große schwarze Wolke, die sich über Beirut ausbreitete.

The sky has turned black again in Beirut. pic.twitter.com/8Z8OSVu4QD — Liz Sly (@LizSly) September 10, 2020

A fire has broken out in the port area of Lebanon’s capital Beirut, a little more than a month after a devastating explosion at the same site.



Follow the latest updates: https://t.co/9Z6RhIKhUf pic.twitter.com/oPbZe11Nth — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 10, 2020

Etwa 190 Menschen wurden bei der Explosion am 4. August getötet und mehr als 6000 verletzt. Ausgelöst wurde die Explosion von 2750 Tonnen beschlagnahmtem Ammoniumnitrat, das fast sieben Jahre lang in dem Hafenlager gelagert war.

(L'essentiel/sm)