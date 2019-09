Brautjungfer erscheint als T-​​Rex auf Hochzeit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Häufig ist die Frage nach der Kleidung bei einer Hochzeit die, die am meisten Kopfschmerzen bereitet. Meistens gilt es bei einem traditionellen Dresscode Farben wie weiß, rot und schwarz zu vermeiden. Deanna Grilli aus Nebraska wollte eine weniger zwanghafte Hochzeit, bei der die Gäste nicht an einen Dresscode gebunden waren. Sie sollten so kommen, wie sie sich wohlfühlten.

Auf den Einladungen vermerkte sie das daher. Dabei unterschätzte sie das kreative Potenzial ihrer Schwester Christina Meador. «Vor ungefähr einem Jahr schrieb mir meine Schwester eine SMS und fragte, ob ich ihre Brautjungfer sein würde. Sie wusste, dass ich kein großer Fan von formellen Kleidern bin und wahrscheinlich auch nicht viel Geld haben würde, um mir etwas wirklich Schönes zu kaufen», erinnert sich Christina A. Meador im Interview mit Daily Mail.

Eine Hochzeit, die allen Spaß macht

«Ich versuchte, mir etwas einfallen zu lassen, das ich auch noch weitere Male tragen würde und dachte mir: 'Sie hat gesagt, dass ich alles tragen kann, und wenn ich schon mehr als 50 Dollar ausgebe, dann möchte ich ein Dinosaurierkostüm – weil das fantastisch ist und ich immer eins wollte'», erklärt Christina ihr durchaus ungewöhnliches Outfit. Weil sie jedoch nicht ohne Einverständnis ihrer Schwester so etwas Ungewöhnliches tragen wollte, schickte sie dieser noch ein Foto von einem T-Rex-Kostüm:

Ihre Schwester war mit der unkonventionellen Wahl einverstanden. So kam es zu einem skurrilen Überraschungsauftritt auf ihrer Hochzeit. Ein urzeitllicher Gast mischt sich unter die Teilnehmer. Die Braut nimmt es mit Humor.

Die Kommentierenden sind geteilter Meinung. Die einen finden die Aktion lustig, die anderen sehen sie als Möglichkeit, der Braut die Show zu stehlen.

(L'essentiel/GA)