Schiffsdock geht nach Crash in Flammen auf

Im Hafen von Barcelona ist es am Mittwochmorgen zu einem Schiffscrash mit anschließendem Brand gekommen. Leser-Reporter Arnaud, der gerade in Spanien im Urlaub weilt, beobachtete das Feuer von einem Kreuzfahrtschiff aus: «Eine Fähre in Seenot krachte direkt gegen das Hafendock und einen Kran, der umfiel und anschließend niederbrannte. Wir konnten alles von unserem Schiff aus mitverfolgen. Das Feuer war sehr spektakulär.»

Laut 20minutos.es ereignete sich der Vorfall gegen 8 Uhr morgens im südlichen Pier des Hafens von Barcelona. Die Feuerwehr habe den Brand mittlerweile unter Kontrolle, die Hafenplattform wurde evakuiert. Der verunglückte Frachter gehört der italienischen Gesellschaft Grandi Navi Veloci (GNV). Das RoRo-Schiff hatte Lastwagen, Hebebühnen und Anhänger geladen. Wie es zum Crash mit dem Dock kam, ist noch unklar.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Auf einem Video, das auf Twitter verbreitet wurde, ist zu sehen, wie sich drei Personen kurz nach dem Aufprall in Sicherheit bringen. Die Rauchsäule über dem Dock war kilometerweit zu sehen.

Accidente brutal en el puerto de Barcelona, sin victimas. pic.twitter.com/Efns7CRhAL — Em Si (@MakPolloh) 31. Oktober 2018

Un vaixell topa amb una grua i provoca un incendi al port de #Barcelona barco choca #puerto Bcn provoca un incendio pic.twitter.com/RadAzF2QUX — @rtx (@taxbcn) 31. Oktober 2018

(L'essentiel)