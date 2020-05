Trauer um verunglückte Surfer in der Nordsee

Am Montag sind fünf junge Surfer in Scheveningen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um drei Surf-Lehrer sowie zwei lokale Studenten. Die Opfer waren nach Angaben der Behörden sehr erfahrene Surfer, die die See sehr gut kannten. Warum die Niederländer im Alter zwischen 22 und 38 Jahren ertrunken sind, ist laut Behörden noch nicht bekannt.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Wind drehte. Im dichten weißen Schaum könnten die Surfer die Orientierung verloren haben. Im niederländischen Fischerörtchen ist die Anteilnahme groß. Beim Surf-Laden, den der 38-jährige Sander, der 30-jährige Joost und der 24-jährige Pim zusammen betrieben, haben Angehörige eine Gedenkstätte mit Blumen errichtet. Ein Bild, das fünf weiße Fische auf schwarzem Hintergrund abbildet, dient als Denkmal für die verstorbenen Wassersportler.

Suche nach Leichnam geht weiter

Bei den anderen zwei Opfern handelt es sich um den 23-jährigen Mathijs und den 22-jährigen Max. Beide waren Studenten der TU Delft. «Sie waren äußerst erfahrene Rettungsschwimmer. Sie waren jeden Tag im Meer», sagt Surfer Mark van Haaften gegenüber der niederländischen Zeitung AD. Die Rettung nach den Surfern musste von Helikoptern begleitet werden. Eine Leiche konnte bislang noch nicht geborgen werden.

