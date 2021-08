Junge mit gelber Zunge leidet an seltener Krankheit

Dunkler Urin, Hals- und Bauchschmerzen sowie blasse Haut waren die ersten Anzeichen, dass etwas mit dem 12-jährigen Jungen aus Kanada nicht stimmte. Auch seine Zunge war plötzlich intensiv gelb. Im Hospital for Sick Children in Toronto stellten die Ärztinnen und Ärzte dann fest, dass er an Gelbsucht litt. Unklar war zunächst, was zu dieser geführt hat. Der Fall ist im «New England Journal of Medicine» beschrieben.

Auf die richtige Spur brachte die Ärztinnen und Ärzte vom Hospital for Sick Children in Toronto die verfärbte Zunge ihres Patienten. Denn dieses Symptom tritt nur in sehr seltenen Fällen auf. Als Ursache machten die Medizinerinnen und Mediziner eine seltene Verkettung von Ereignissen aus.

Virus als Übeltäter

Zum einen litt der 12-Jährige an Anämie. Das heißt: In seinem Blut fand sich nur eine geringe Anzahl roter Blutkörperchen. Zum anderen war er mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert. Dieses ist zwar weit verbreitet und befällt vor allem Kinder, verursacht aber in der Regel keine oder nur leichte Symptome. Es gibt aber auch Fälle, wo der Erreger Risikogene für mindestens sieben Autoimmunerkrankungen anschaltet. Offenbar war dies auch bei dem Kanadier so: Bei Bluttests konnten die Ärztinnen und Ärzte einen spezifischen Antikörper nachweisen, der dazu führen kann, dass rote Blutkörperchen zu früh abgebaut werden.

Am Ende diagnostizierten die behandelnden Fachleute tatsächlich eine Autoimmunerkrankung, die sehr seltene Kälteagglutininerkrankung. Bei dieser greift das Immunsystem des Menschen dessen rote Blutkörperchen an und zerstört sie, schreibt das amerikanische National Institutes of Health NIH. Ausgelöst wird dieser Prozess vor allem durch kalte Temperaturen unter 10 Grad Celsius, so dass die Symptome in den Wintermonaten schlimmer sein können.

In einigen Fällen wird die Kälteagglutininerkrankung durch bestimmte Infektionen verursacht, auch durch solche mit dem Epstein-Barr-Virus, so das NIH. Bei dem 12-jährigen Kanadier könnte es so gewesen sein, vermuten die Autorinnen und Autoren der Studie. Laut dem Bericht ist der Junge nach einer Bluttransfusion und einer siebenwöchigen Behandlung mit oralen Steroiden wieder wohlauf. Auch seine Zunge hat ihre eigentliche Farbe zurück.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)