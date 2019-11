«Ich bin jetzt eine Löwin»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im September war Myah Autry in einem New Yorker Zoo über den Zaun zu einem Löwen geklettert. Sie tanzte vor dem Tier, entkam, ohne verletzt und erwischt zu werden. Nun sprach sie erstmals über ihren Ausflug ins Gehege – und zeigte keinerlei Reue.

Das Interview mit NBC New York entstand Ende Oktober in Kearny, New Jersey, wo sie wegen eines Ladendiebstahl-Delikts vor Gericht erscheinen musste.

Sie hätte nie Angst verspürt, als sie in das Gehege kletterte. «Ich fürchte mich vor niemandem, keinem Tier, keinen Menschen, niemandem. Daher fürchtete ich mich auch nicht vor dem Löwen, denn er liebte mich. Darum kam er auch zu mir und ich ließ ihm wissen: ‹Löwe, ich liebe dich.›»

«Hatte keine bösen Absichten»

Sie sei sich sicher gewesen, dass der Löwe sie niemals verletzt hätte. Und sie ergänzte: «Ich bin jetzt die Löwin. Haben Sie noch nie etwas von Reinkarnation gehört?», fragte Autry in die Kamera. Auch für ihren Löwen-Freund hatte sie eine Botschaft: «Ich liebe dich, ich hoffe, sie behandeln dich gut im Zoo. Du musst wissen, Myah liebt dich. Ich hatte keine bösen Absichten.»

Die 32-Jährige wolle sich zu einem späteren, noch nicht bestimmten Zeitpunkt selbst stellen. Der Zoo ließ ausrichten, dass ein solches Vergehen nicht geduldet werde. Sie hätte sich schwer oder gar tödlich verletzen können.

