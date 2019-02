Baby-​​Schildkröte Hope zeigt allen ihr Herzchen

Bei Menschen heißt die angeborene Fehlbildung Herzektopie. Davon spricht man, wenn sich das Herz außerhalb des Brustkorbs befindet. Das Krankheitsbild ist sehr selten, die Überlebenschancen sind gering. Doch nicht nur Menschen, auch Schildkröten kann es treffen, wie der Fall der kleinen Hope zeigt.

Die Rotbauch-Spitzkopfschildkröte wurde mit einem Loch im Panzer geboren, durch den ihr Herz deutlich sichtbar ist. Außerdem ist Hope (zu Deutsch Hoffnung) ein Albino. Sie lebt bei ihrem Besitzer Michael Aquilina in New Jersey, wie die «Daily Mail» schreibt. Der Schildkrötenfreund erhielt Hope im November 2018 von einem Bekannten, der Aquilina für am besten geeignet hielt, der Schildkröte ein schönes und möglichst langes Leben zu ermöglichen.

«Absolut furchtlos»

Seither lässt Aquilina die Welt via Instagram am Leben von Hope teilhaben. Als aquamike23 teilt er Videos, auf denen man das Herz der Schildkröte schlagen sieht, oder auch solche, die Hope beim Fressen oder beim Entspannen in ihrem privaten Aquarium zeigen. Daneben gibt es auch Aufnahmen von anderen Schildkröten in der Obhut von Aquilina zu sehen.

Der 29-Jährige sagte zur «Daily Mail»: «Hope hat mein Leben auf so viele Arten beeinflusst, dass es mich emotional berührt.» Sie sei so klein und so zerbrechlich, aber absolut furchtlos. «Sie verbreitet Hoffnung und gibt mir auch Hoffnung. Hope hat mein Leben in so kurzer Zeit zum Besseren verändert», sagt Aquilina weiter.

Eines kann Aquilina der kleinen Hope zurzeit allerdings nicht bieten: Kontakt zu anderen Schildkröten. Zu groß ist die Gefahr, dass bei einer Begegnung das ungeschützte Herz der Schildkröte verletzt werden könnte.

Inzwischen gibt es sogar Hope-Kleider:

