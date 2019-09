Das erste Vagina-​​Museum der Welt eröffnet

allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Vielleicht ist die Eröffnung des Vagina-Museums eine Art «Schwanzvergleich», wie es so schön heißt. Denn die Direktorin des Museums, Florence Schechter, startete das Projekt 2017, nachdem sie herausgefunden hatte, dass es in Island ein Phallusmuseum gibt.

Der Penis ist in unseren Sprachgebrauch vorgedrungen (Achtung, Wortwitz), männliche Nackedeis sind in Form von Skulpturen in fast jeder Stadt zu sehen. Auch die weibliche Brust ist in den Medien omnipräsent. Aber das weibliche Geschlecht ist noch immer ein Tabu. Wir reden nicht über die Vagina, wir zeigen sie selten und darum haben viele einfach: keine Ahnung.

Die Zeit ist reif für den Vaginavergleich

Das Museum will nicht länger den Schwanz einziehen, sondern aufklären. Denn auch Frauen brauchen den «Vaginavergleich» – für mehr Freiheit und für bessere Gesundheit.

Eine weltweite Crowdfunding-Kampagne hat es möglich gemacht. Dank mehr als 56.000 Euro Spendengeldern kann das erste Vagina-Museum am 16. November im Londoner Camden Market seine Pforten öffnen.

(Marlene Brey/L'essentiel)