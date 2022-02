So entdeckte die Polizei Paislee (6) unter der Treppe

Als Paislee Shultis im Juli 2019 in Spencer im US-Staat NY verschwand, hatte die Polizei sofort einen Verdacht, wo sich das kleine Mädchen aufhalten könnte. Die Ermittler und Ermittlerinnen vermuteten schon damals, dass Paislee in die etwa 280 Kilometer entfernte Kleinstadt Saugerties gebracht wurde – zu ihrem leiblichen Vater, der aber nicht das Sorgerecht für seine Tochter hatte.

Doch jedes Mal, wenn die Polizei im Haus der Familie Shultis an der Fawn Road auftauchte, leugnete der 32-jährige Kirk Shultis Junior, etwas zum Aufenthaltsort seiner Tochter zu wissen. Mehrmals besuchten die Beamten das Haus und suchten nach dem heute sechs Jahre alten Kind - es war nirgends zu finden. Bis am Montagabend.

Zwei Füsschen lugten hervor

Ermittler Erik Thiele ging einmal mehr zum Haus der Shultis, um eine Durchsuchung durchzuführen, für die es einen richterlichen Befehl gab. Wie das Portal «Daily Freeman» berichtet, hatte ein entscheidender Hinweis die Polizei einmal mehr zu dem Haus geführt. Von wem nun der Tipp kam, wurde nicht bekannt.

Diesmal bemerkte der Polizist, dass an einer Treppe an der Rückseite des Hauses, die in den Keller führte, etwas nicht stimmte. Er leuchtete mit seiner Taschenlampe durch einen Spalt in der Holztreppe und sah eine Decke. Nachdem Thiele mehrere Stufen der Treppe entfernt hatte, lugten zwei winzige Füsse hervor.

Das Kind saß unter der Kellertreppe, in einem kalten, feuchten Raum, eingewickelt in eine Decke. Neben Paislee war ihre Mutter, Kimberly Cooper. Wie ihr Mann hatte auch die 33-Jährige das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Töchter im Jahr 2019 verloren.

Shultis Jr. gab vor Gericht an, nichts von seiner Frau zu wissen

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler und Ermittlerinnen wurde das Kind direkt nach seiner Entführung im 2019 in das Haus nach Saugerties gebracht, das dem 57-jährigen Kirk Shultis Senior gehört. Das Mädchen sagte aus, jedes Mal in dem Hohlraum unter einer Treppe versteckt worden zu sein, wenn Polizisten nach ihm suchten.

Der Großvater gab stets an, nichts von seiner Enkelin zu wissen. Sohn Kirk Schultis Junior sagte sogar vor Gericht aus, seine Frau Kimberley sei mittlerweile nach Pennsylvania gezogen und dass er seit Paislees Verschwinden keinen Kontakt zu ihr gehabt habe.

Die Kleine wurde am Dienstag von Ärzten untersucht, sie sei bei guter Gesundheit, gab die Polizei bekannt. Doch das Kind könne weder lesen noch schreiben, da es nicht eingeschult worden war. Auch habe es zu Hause von den leiblichen Eltern keinen Unterricht bekommen.

Als Erstes gab es einen Burger von McDonald’s

Paislee Shultis wurde mittlerweile zu ihrem legalen Vormund gebracht. Dort wohnt ihre ältere Schwester, an die sie sich noch erinnerte. Auf dem Weg dorthin habe das Mädchen ein McDonald's-Restaurant erkannt, an der das Polizeiauto vorbeifuhr. Als die Beamten ihre Begeisterung bemerkten, kehrten sie um und holten einen Burger für Paislee. Sie habe schon sehr lange kein Fastfood mehr gegessen, sagte die Sechsjährige.

Kirk Shultis Senior, sein Sohn Kirk Shultis Junior und Kimberly Cooper wurden festgenommen. Alle drei müssen jetzt mit Anklagen unter anderem wegen Missachtung des Sorgerechts sowie der Gefährdung des Kindeswohls rechnen.

